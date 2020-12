Seleção SporTV elege Corinthians como o maior clube da década

O Corinthians foi sem dúvidas nenhuma o maior time brasileiro na década, que iniciou em 2011 e se encerra agora em 2020. O programa ‘Seleção SporTV’, apresentado por André Rizek, fez um ranking com os maiores times e o alvinegro ganhou de forma disparada. Veja o critério de pontos abaixo:

5 pontos para Mundial de Clubes

4 pontos para a Libertadores da América

3 pontos para o Brasileirão

2 pontos para a Copa do Brasil

2 pontos para a Sul-Americana

0.5 pontos para os estaduais.

O Corinthians neste período conquistou o Mundial de clubes da FIFA(5 pontos), a Libertadores da América(4 pontos), 3 campeonatos brasileiros, sendo em 2011, 2015 e 2017(9 pontos) e mais quatro estaduais(2 pontos). Com isso, o Timão somou 20 pontos no critério de avaliação do programa do SporTV.

No ranking, o Corinthians tem 20 pontos, enquanto o segundo colocado, que é o Cruzeiro, ficou com 12 pontos, 8 à menos que o Timão. Em terceiro ficou o Flamengo com 11.5 pontos. O Palmeiras tem 10.5 pontos e ocupa a quarta colocação. O Atlético Mineiro tem 8.5 pontos e encerra o TOP 5.

Foto: Reprodução / SporTV

Durante o programa, os torcedores palmeirenses questionaram o apresentador André Rizek, alegando que menosprezaram o Palmeiras, que ainda tem chances de passar o Corinthians caso conquiste o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e o Mundial de Clubes da FIFA deste ano.