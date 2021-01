Fifa escala árbitra de Goioerê para Mundial de Clubes

A Fifa anunciou, na manhã de hoje, que a brasileira Edina Alves fará parte da equipe de arbitragem do Mundial de Clubes de 2020, que será realizado em fevereiro deste ano.

A paranaense da cidade de Goioerê, que atua com frequência em jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, está ao lado de outros seis homens responsáveis pelo apito no torneio.

Além dela, a também brasileira Neuza Back foi escolhida para ocupar o posto de bandeirinha na competição, ao lado da argentina Mariana de Almeida e outros dez assistentes.

“A nomeação do trio feminino liderado por Edina Alves Batista dá continuidade ao caminho iniciado na Copa do Mundo sub-17 de 2017, onde a árbitra suíça Esther Staubli arbitrou um jogo, seguida pela árbitra uruguaia Claudia Umpierrez, que arbitrou duas partidas no torneio de 2019, no Brasil”, escreveu a Fifa em seu site.

Todas as datas das partidas do Mundial serão anunciadas pela entidade no dia 19 de janeiro – o vencedor da Libertadores, que será conhecido no fim deste mês, vai entrar direto na semifinal.