Homicídio é registrado na noite de domingo em Cafelândia

Um homem identificado como Darci Vitorino, de 55 anos, teria sido assassinato a golpe de faca por volta das 23h deste domingo (03), em Cafelândia.

Informações preliminares dão conta que ele estaria uma residência com uma mulher, quando outro indivíduo chegou e o crime teria acontecido.

Conforme informado no relatório da Polícia Militar, a equipe foi acionada após a solicitante informar que havia uma vítima morta no interior de um casa na Rua Adão Moreira.

No local, os policiais falaram com a mulher que estava agitada e com corte na cabeça causado por uma faca.

No interior da residência o homem estava sem roupas e com um ferimento ao lado esquerdo do tórax.

Socorristas do Samu foram acionados, mas apenas puderam constatar o óbito.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel.

A Polícia Civil deve investigar o caso.

Com informações Polícia Militar / Catve