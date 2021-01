Motocicleta furtada é recuperada pela PM em menos de 10 minutos e 02 são presos em Ubiratã

Por volta das 19h30min deste domingo (03), a equipe policial foi solicitada a comparecer na Rua Parigot de Souza nº 603, onde segundo solicitante informou que sua motocicleta havia sido furtada.

No local, a vítima relatou que estacionou sua motocicleta CG 150 de placas AYS – 8h47 de cor vermelha aproximadamente as 17h30min no endereço supracitado e que as 18h30min seus amigos notaram a falta da mesma.

Diante dos fatos a equipe obteve informações sobre pessoas em atitude suspeita, sendo informada que avistaram dois indivíduos de camiseta vermelha e bermuda e que um deles teria uma tatuagem no pescoço.

A equipe policial saiu em diligências, sendo que a 100 metros do local do furto, foi avistado dois masculinos com as características repassadas. Realizado a abordagem e ao serem questionados pela equipe afirmaram terem realizado o furto da motocicleta e informaram que levaram a uma mata que ficava a aproximadamente (um) 01 quilometro do fato.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos mesmos que indicaram o local onde estava a motocicleta, sendo esta recuperada pela equipe.

Foi informado a vítima e deslocado ate a 50ª drp para providências de polícia judiciária.

Fonte: Policia Militar