Casa de madeira pega fogo e vizinho salva família em Mamborê

Uma residência de madeira localizada na Avenida Augusto Mendes dos Santos, em Mamborê, foi totalmente destruída pelo fogo na manhã desta terça-feira (05).

Segundo informações a casa começou a pegar fogo e as chamas se alastraram rapidamente. Um vizinho próximo à residência percebeu o incêndio e adentrou a propriedade, arrombando a porta pois dentro da residência estava uma mulher com seus três filhos dormindo. Em um ato de heroísmo retirou rapidamente a família do interior da casa, evitando uma tragédia ainda maior.

A Equipe da Defesa Civil e Caminhão Pipa da prefeitura estiveram no local mas a casa já estava consumida pelas chamas.

Uma residência ao lado chegou a ter um princípio de incêndio, quando as chamas atingiram o beiral da casa, rapidamente os vizinhos com apoio da equipe da Defesa Civil conseguiram controlar o fogo.

A causa do incêndio e desconhecida.

A família que ali residia, composta por marido esposa e três filhos, lamentavelmente perderam tudo que tinham. A rádio União FM esta realizando uma campanha para arrecadar móveis e principalmente roupas para as crianças de 07 anos, 09 anos e 02 anos de idade.Quem puder ajudar com alimentos, moveis e roupas deixar na portaria da Rádio União FM, das 08hs às 11:30hs e das 13 ás 17 horas.

Com fotos e informações do site Cidade Destaque