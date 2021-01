Descontente com nova administração, servidor público ameaça outros servidores e prefeito com faca e é preso

O fato aconteceu na cidade de Rondon no início da manhã desta segunda-feira (04). Aa equipe Policial recebeu uma ligação via 190 de uma solicitante relatando que estaria acontecendo uma briga entre dois homens no posto de saúde, sendo que um deles estava de posse de uma faca ameaçando o outro.

De imediato, a equipe iniciou deslocamento até o local para verificar a situação, sendo que durante o deslocamento esta equipe recebeu outra ligação via 190 informando que o autor das ameaças estaria já na prefeitura fazendo ameaças a outros funcionários, e não mais no primeiro local.

A equipe então, deslocou até a prefeitura municipal onde já identificou o homem em questão, o qual veio em direção a esta equipe policial muito nervoso, falando alto, sendo dada voz de abordagem ao indivíduo, não sendo localizada nenhuma faca com ele. O senhor de 53 anos – servidor municipal – informou estar descontente com uma mudança de setor interna, com a qual não concordava.

Segundo as vítimas, após saber de tal mudança o autor das ameaças mudou seu comportamento, alterando sua voz e passando a proferir palavras de baixo calão contra os servidores ali presentes e que tentavam lhe acalmar. O senhor teria ainda se apossado de uma faca que estava em uma cozinha e tentado atingir alguns dos servidores e funcionários que estavam ali no local tentando contê-lo, sendo que este continuava a xingar e proferir ameaças.

Diante do fato, todas as partes foram encaminhadas ao Destacamento Policial para confecção de Boletim e posteriormente encaminhadas para a Delegacia em Cidade Gaúcha.

O município abriu um procedimento administrativo contra o funcionário público e o afastou das funções por 60 dias.

Fonte: Comunicação Social do 7ºBPM