Ladrão furta escola deixa bilhete com pedido de perdão

Ao menos um ladrão invadiu e furtou a Escola Estadual José Barbosa de Almeida, no Morro Grande (zona norte da capital paulista). O crime foi percebido na manhã desta segunda-feira (04), quando funcionários chegaram ao local e ainda encontraram um bilhete com pedido desculpas, que teria sido escrito pelo autor do furto. A informação é do Portal Agora SP.

Em uma folha de caderno escolar, o suspeito escreveu, com diversos erros gramaticais, um pedido de desculpas à direção da unidade.

“Me desculpe mesmo, de coração, por fazer isso, não tive escolha, [foi] precisão [necessidade]”, diz trecho do recado, assinado por “desesperado”. A mensagem prossegue, com o ladrão pedindo “misericórdia” e “perdão” ao “senhor Jesus” pelo crime.

Uma porta foi arrombada e foram levados três televisores, um computador e uma panela de pressão. Enquanto contabilizavam os prejuízos, os funcionários encontraram o bilhete com o pedido desculpas ao lado de uma Bíblia.

Além dos furtos, a reportagem apurou que todas as câmeras do sistema de monitoramento da unidade foram quebradas.