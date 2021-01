Casal de namorados, moradores de Cafelândia, morre em colisão na BR-163, no Mato Grosso

Na tarde desta quarta-feira (06), um grave acidente de trânsito foi registrado na rodovia BR-163, no trecho entre Sorriso e Sinop (MT), envolvendo dois automóveis.

Chovia no momento do acidente. Várias equipes de socorro foram mobilizadas para os atendimentos aos feridos.

Uma das vítimas não resistiu e morreu ainda no local do acidente. Ela foi identificada pelas iniciais D. S., de 25 anos. O namorado dela, L. P., de 24 anos, chegou a ser levado com vida ao Hospital Regional, mas também acabou entrando em óbito. O casal era morador no município de Cafelândia (PR). O jovem L. P. havia recém se formado em agronomia.

O padrasto de L. P. é quem conduzia o veículo Corolla. Ele ficou ferido e precisou ser hospitalizado. O condutor do outro automóvel, com lesões consideradas moderadas, também foi socorrido e levado a uma unidade hospitalar.

As informações são do MT Notícias.