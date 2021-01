INMET faz alerta de tempestades no Paraná nesta quinta-feira

O Instituto de Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para tempestades no Paraná com perigo potencial nesta quinta (07), das 15 às 23 horas.

O alerta abrange 276 cidades do Estado, de várias regiões, entre elas de Curitiba, Litoral e Norte do Estado. De acordo com o Instituto, há previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo.

O Simepar também prevê temporal para essa quinta, por causa de um sistema de baixa pressão atmosférica que avança na altura do Uruguai em direção ao mar, favorecendo o transporte de umidade para o continente.

“As temperaturas continuam elevadas, favorecendo altas taxas de instabilidade atmosférica sobre o Paraná. Assim, há previsão de tempestades com trovoadas, principalmente a partir da tarde”, afirma a previsão do Simepar.

Em Ubiratã a previsão é de chuva o dia todo com temperaturas variando dos 20º aos 28 º.