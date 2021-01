Polícia Militar age rápido, frustra assalto e prende dois em Campo Mourão; uma pistola e um revólver foram apreendidos

Uma ação rápida de policiais do 11° Batalhão de Polícia Militar resultou na prisão de dois homens de 42 e 47 anos que invadiram, na manhã desta quinta-feira (7), uma loja na área central de Campo Mourão.

Um revólver 38 e uma pistola calibre 9 mm foram apreendidos com os bandidos.

De acordo com as informações colhidas pela PM, a dupla entrou na loja no momento em que funcionários chegavam para o trabalho. Uma testemunha percebeu quando eles deram voz de assalto e acionou a PM.

Rapidamente as equipes da PM foram até o local e conseguiram render os dois assaltantes no momento em que saiam com dinheiro e dezenas de celulares. Eles chegaram a trancar dez funcionários em um cômodo na loja para cometer o assalto.

Os dois indivíduos, as armas de fogo e os objetos e dinheiro recuperados foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão. As primeiras informações são que a dupla seria da região de Maringá. Uma VW/Saveiro utilizada pela era furtada. O veículo foi apreendido e encaminhado à delegacia.

Comunicação Social do 11° BPM