Prefeito de Campo Largo, Marcelo Puppi, morre por complicações da Covid-19

Internado há um mês e meio, o prefeito de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, Marcelo Puppi (DEM), morreu na madrugada desta quinta-feira (07) no Hospital Nossa Senhora do Rocio. Ele contraiu o coronavírus, teve complicações e não resistiu à doença. Puppi deixa esposa e filhos.

A informação foi confirmada pelo hospital. Na quarta-feira (06), havia notícias de que Puppi estaria sem reação cerebral, mas uma nota durante a noite confirmou que o prefeito apresentava a estímulos. Durante a madrugada, no entanto, o prefeito teve uma piora e faleceu.

Internado

O prefeito de Campo Largo estava internado no Rocio desde o dia 25 de novembro, um dia depois de confirmar por meio de um exame laboratorial a contaminação pelo coronavírus. Dois dias depois, ele já apresentou piora no quadro de saúde e precisou ser transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo boletim médico divulgado diariamente, Puppi precisou ser entubado no dia 14 de dezembro ao ter piora no quadro respiratório, e no dia 5 de janeiro retornou para o coma induzido.

Contaminação

A esposa de Puppi, Daniela Corsini Puppi, também chegou a ser internada, mas recebeu alta hospitalar dias depois.

Eleições

Marcelo Puppi foi reeleito prefeito no dia 15 de novembro com 39,26% dos votos.

Despedida

“Prezados amigos é com profunda tristeza que comunicamos na data de hoje o falecimento do nosso querido filho, pai, marido e irmão Marcelo Puppi.

Agradecemos de todo coração todas as orações e mensagens recebidas e a todos os profissionais do corpo clínico do Hospital do Rocio.

É com o coração apertado, mas sereno pela certeza de que os planos de Deus são perfeitos, que nos despedimos do nosso Marcelo. Para a Campo Largo que lhe deu vida, alegrias, filhos e frutos, nosso mais profundo sentimento de amor e gratidão”.

Família Puppi