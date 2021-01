No final de semana, PRF apreende meia tonelada de maconha e apreende uma pistola no Paraná

APolícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, entre sexta (8) e sábado (9), mais de meia tonelada de maconha e uma pistola em diversas regiões do Paraná; cinco homens foram presos, duas menores foram apreendidas e duas crianças encaminhadas ao conselho tutelar.

Na sexta, por volta das 22 horas, em Santa Terezinha de Itaipu (PR), policiais deram ordem de parada a um motorista que conduzia um Jeep Compass na BR-277. No interior, dois homens e uma mulher ocupavam o SUV. Em fiscalização, os policiais encontraram indícios de adulterações no veículo e confirmaram, via sistemas informatizados, que o veículo havia sido roubado no Rio de Janeiro.

Ainda em vistoria, verificaram adulterações no estepe, sendo que o levaram até uma borracharia para o desmonte e, dentro dele, encontraram uma pistola calibre 9 mm, além de dois carregadores e 50 munições.

Diante dos fatos, os dois homens (adultos) e a mulher (menor de idade), juntamente com o veículo e a arma e demais itens foram encaminhados para a Polícia Civil para o registro dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Na madrugada de sábado (9), por volta de 1h30, PRFs tentaram abordar um motorista de um Fiat Uno, em Nova Laranjeiras (PR), na BR-277, mas ele fugiu. Depois de perseguição, os policiais conseguiram abordar o veículo e verificar, em seu interior, 344,12 quilos de maconha e 10,5 de skunk, variação mais potente da maconha.

Diante dos fatos, o homem foi detido e encaminhado, junto com a droga e o carro, que era alugado, para a Polícia Civil para o registro do crime de tráfico de drogas.

No início da noite de sábado, por volta das 18h30, policiais em fiscalização de combate ao crime, abordaram um motorista de um Renault Logan, em Iratí (PR), na BR-277. O carro estava ocupado por duas crianças, um adulto e uma menor de idade, mãe das crianças.

Durante a vistoria, os policiais encontraram no porta-malas, 156 quilos de maconha. O motorista, tem um relacionamento amoroso com a menor e é pai das crianças. O outro homem é irmão da menor. Todos foram encaminhados para a Polícia Civil para o registro do crime de tráfico de drogas. O carro também era alugado.

As informações são da Agência PRF.