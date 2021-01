Bebê de 9 meses morre após cair de cama no paraná

Um acidente doméstico resultou na morte de um bebê de apenas 9 meses na cidade de Pato Bragado, no oeste do Paraná.

De acordo com informações do Portal Lindeiros, a menina, que completaria 10 meses hoje (12), sofreu uma queda de uma cama. No momento do acidente, os pais estavam na casa de amigos.



A criança logo foi levada para um hospital em Marechal Cândido Rondon, porém, devido a gravidade do impacto, a pequena foi transferida para o Hospital de Cascavel. Nesta segunda-feira (11), a bebê teve complicações, sofreu uma parada cardiorrespiratória e acabou não resistindo.



O corpo da menina foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Toledo e sepultado nesta terça-feira no Cemitério de Pato Bragado.

(Fonte: RicMais)