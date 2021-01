Campina da Lagoa confirma 41 casos de Dengue

Segundo informações da Secretaria de Saúde do município de Campina da Lagoa, foram registrados até o dia de hoje 41 casos positivos de dengue no município. Ainda segundo informações 33 destes casos estão no Distrito de Herveira os outros 08 casos foram registrados na cidade.



Estes números corresponde o período de agosto de 2020, quando iniciou o ciclo que vai até julho de 2021.



“Desde do ano passado estamos intensificando os trabalhos de bloqueio no Distrito de Herveira, com uso de veneno e identificação e eliminação de focos, no distrito concentra os maiores números de casos, porém é de suma importância a colaboração da população para combater os focos eliminando todos recipientes que venha a acumular agua parada, lembrando que cerca de 80% destes estão dentro das residências. ” Comentou Marcelo Quinquiolo, responsável pelo setor endemias.



No município há 8.086 imóveis que são vistoriados pelos 07 agentes de endemia, aproximadamente 1.155 para cada um. Notificações e multas vem sendo aplicadas nos locais com reincidência de larvas.



