NOVA AURORA PODE SOFRER OUTRA EPIDEMIA DE DENGUE

Os resultados do primeiro Levantamento Rápido de Índices para Aedes Aegypt realizado no ano de 2021, entre os dias quatro e oito de janeiro no município de Nova Aurora, apontam que a cidade pode sofrer mais uma epidemia de dengue.

O aumento das chuvas, as altas temperaturas e o acúmulo de água parada nos quintais, contribuem para a rápida proliferação do Aedes Aegypt. Além da dengue, o mosquito também transmite doenças como o Zika Vírus e a febre Chikungunya.

O município realizou um fumacê na segunda-feira (11), nos bairros próximos à Igreja Matriz da Paróquia São Roque. A Vigilância Sanitária, intensifica os trabalhos e alerta para que a população de Nova Aurora intensifique os cuidados básicos inspecionando os quintais e eliminando focos de água parada, mantendo as calhas limpas e as caixas d’água tampadas, limpando semanalmente os pratos dos vasos de plantas ou preenchendo-os com areia, e mantendo a atenção redobrada com a proliferação do mosquito Aedes Aegypt.

Fonte: O Novo Oeste