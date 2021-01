Paraná: Vereador preso, assume cargo por videoconferência de dentro da cadeia

Vereador preso em julho de 2020 em Alvorada do Sul, no Norte do Paraná, será empossado nesta quarta-feira (13). O motivo, é que mesmo estando na cadeia, o parlamentar foi reeleito, sendo o quarto mais votado da cidade, durante a última eleição.

Na segunda-feira (11) em sessão extraordinária, a Câmara de Vereadores aprovou a posse por videoconferência do vereador. Mesmo dentro da cadeia, ele teve o direito de posse concedido pela Justiça.

Estando preso, o parlamentar terá 120 dias para se apresentar presencialmente na Câmara de Vereadores, caso isso não ocorra, o cargo será repassado ao suplente.

Neste período em que está na carceragem, parlamentar não receberá salário.

Fonte: Catve