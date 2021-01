Prefeitura do Rio de Janeiro autoriza retorno dos torcedores aos estádios

A prefeitura do Rio de Janeiro e o governo do Estado liberaram a presença do público nos estádios de futebol, com restrição da capacidade máxima. O anúncio foi publicado no Diário Oficial do Município, nesta quarta-feira (13).

A volta dos torcedores vai de acordo com a situação do bairro em que o estádio está localizado. Por exemplo, se o local estiver com risco moderado, as arquibancadas recebem 20% da capacidade. Mas, se o risco estiver alto, somente 10% e se for risco muito alto, não terá público.

Na última sexta-feira (8), o prefeito Eduardo Paes (Democratas) lançou o mapa de risco do Rio, que indica o nível de risco de contágio por coronavírus em cada uma das regiões administrativas da cidade.

O boletim mostrava 18 bairros que fazem parte da lista de alto risco de contágio da Covid-19. Inclusive o Maracanã, onde está localizado o principal estádio da capital e que irá abrigar a final da Copa Libertadores da América, agendada para o dia 30 deste mês. Nessas condições, o estádio, em que normalmente cabem 78 mil pessoas, poderia receber menos de 8 mil torcedores.

Na próxima sexta-feira (15), um novo boletim epidemiológico será divulgado pela prefeitura do Rio de Janeiro com novas atualizações.

TV Cultura