VÍDEO: Cidadão consegue 200 mil reais para a saúde de Ubiratã através do Deputado Federal “Boca Aberta”

O Ubiratanense Ellan Oliveira, popular “Belo” muito conhecido no meio politico e amante das boas ações desenvolvidas no município de Ubiratã, através de contatos com deputados ligados a seu partido político, conseguiu recursos para serem destinados na área da saúde.



Essa semana o Deputado Federal Emerson Miguel Petriv – “ BOCA ABERTA “ do PROS – PR enviou um vídeo onde comunica a destinação de R$ 200.000,00, que serão utilizados na área da saúde no município de Ubiratã.

No vídeo descontraído, o Parlamentar faz um tur mostrando a Praça dos Três Poderes e posteriormente anuncia o valor destinado ao município através do contato feito com “Belo”.



“ Conseguimos liberar aqui em Brasília essa semana 200 mil reais para cuidar da saúde do povo abençoado de Ubiratã, através de uma emenda conseguimos esse valor a pedido do nosso amigo “belo” que será depositado no mais tardar até o mês de abril desse ano. Ai cabe ao prefeito ver onde será aplicado esse valor”, destaca Boca Aberta. Acrescentando que palavra dada do Boca Aberta e fato consumado, é compromisso cumprido. “ Estarei ai em Ubiratã, juntamente com minha esposa Vereadora Mara e meu filho Deputado Estadual Boca Aberta Jr. Nós vamos ai em Ubiratã fazer essa entrega simbólica pois o dinheiro já estará depositado na conta e faremos uma grande festa”, finaliza o Parlamentar.

“ Sou uma pessoa humilde e que gosta muito de Ubiratã, por isso, sempre procuro dar minha contribuição para ajudar minha cidade. Eu tenho amizade com deputado Boca Aberta há 10 anos e sempre tenho falado de Ubiratã. Fico muito feliz por ele ajudar nosso município. Depois dessa emenda, como forma de gratidão a partir de agora vou usar o nome “Belo Boca Aberta”, destaca Belo.