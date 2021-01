Casas Populares: Convênio de R$ 41,3 milhões viabiliza a construção de 323 moradias

Cascavel, no Oeste do Estado, vai receber R$ 41,3 milhões em novos investimentos para a construção de 323 casas populares na cidade. O convênio que viabiliza o empreendimento foi assinado nesta quarta-feira (13), em evento no Palácio Iguaçu, pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, agentes da Caixa Econômica Federal e representantes da iniciativa privada. O prefeito do município, Leonaldo Paranhos, não pôde participar devido a problemas climáticos que impediram o embarque.

O projeto faz parte de uma iniciativa conjunta dos três níveis do Poder Executivo com a construtora PRM, com sede em Curitiba. Os investimentos serão financiados com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por meio do programa estadual Casa Fácil Paraná e do programa Casa Verde e Amarela, do governo federal. A estimativa é que a obra comece em março, com prazo de conclusão de 24 meses.

“A Companhia de Habitação do Paraná vem realizando um belíssimo trabalho em todo o Estado. É mais um investimento grande que reforça a preocupação do Governo do Estado com uma política eficiente de habitação. A intenção sempre foi atender as famílias que mais precisam e sonham com a casa própria, em ter um lar digno”, afirmou Ratinho Junior.

O documento assinado oficializa a adesão da construtora ao Chamamento Público Cohapar. Por meio dele, a companhia oferece sua expertise para viabilização dos empreendimentos e obtenção de recursos federais dentro dos parâmetros exigidos pela União e pela Caixa Econômica Federal, que gere os recursos do FGTS aplicados em habitação popular em todo o País. “O nome do programa é Casa Fácil porque o Governo quer facilitar o acesso das pessoas de bem a esse sonho que é ter a casa própria”, disse o governador.

CONTRAPARTIDAS – O Governo do Estado, por meio da Cohapar, prestará serviços de assessoramento técnico à construtora. Também estão previstos o fornecimento dos materiais da rede de água e esgoto, através da Sanepar, e a instalação das redes de energia elétrica e unidades consumidoras pela Copel.

As contrapartidas estaduais fazem parte do programa Casa Fácil Paraná, cuja lei de autoria do Executivo e aprovada pelos deputados estaduais prevê a oferta das contrapartidas via Cohapar para ampliação das contratações próprias e também do repasse de recursos da União.

Além de viabilizar novos empreendimentos, a participação estadual contribui para a redução do custo final das moradias e, por consequência, das prestações mensais de financiamento imobiliário que serão pagas pelas famílias beneficiadas.

A Prefeitura de Cascavel atuou na viabilização do projeto construtivo e doou a área onde o conjunto será construído.

PARCERIAS AMPLIARAM INVESTIMENTOS – O trabalho integrado com o Governo Federal e a abertura da Cohapar para trabalhar de forma integrada às construtoras foi um dos fatores que resultaram no aumento de 100% no volume de casas populares entregues no Paraná de 2019 a 2020. Passou de 1.281 unidades concluídas em 2019 para 2.553 em 2020. Para 2021, por enquanto, há 4,3 mil moradias em construção, o que garantirá novo aumento expressivo. Isso sem contabilizar ainda os projetos que serão contratados este ano.

Presidente da Cohapar, Jorge Lange destaca que o Casa Fácil Paraná está se espalhado por todas as regiões do Estado e a intenção é ampliar o número de municípios beneficiados pelo programa. Segundo ele, o projeto tem atualmente cerca de 7 mil unidades com ordem de construção assinada no Paraná, com destaque para grandes empreendimentos, com mais de mil casas, em Arapongas, Ponta Grossa e Londrina.

“Temos várias construtoras tocando diversos projetos no Estado. A ideia é que com recursos do Tesouro, do Fundo de Combate à Pobreza, de organismo internacionais, e a parceria do governo federal possamos espalhar ainda mais este programa, diminuindo o deficit habitacional do Paraná”, ressaltou Lange.

CARACTERÍSTICAS – O Residencial Ibiza será construído em uma área com mais de 128 mil metros quadrados no bairro Jardim Floresta, próxima ao Residencial Riviera, em Cascavel. Os imóveis terão entre 45,24 metros e 49 metros quadrados, em lotes individuais de 125 metros quadrados. O local ainda contará com um amplo espaço e convívio comum, com praças e áreas de lazer em seu entorno.

Os interessados em adquirir um imóvel no futuro empreendimento devem se cadastrar pelo site http://www.cohapar.pr.gov.br/cadastro. Podem participar da seleção famílias com renda mensal de até R$ 1.600 e que não possuam casa própria.

Quem quiser saber mais sobre o condomínio e ver a projeção de como ficará o projeto pode acessar o link http://www.cohapar.pr.gov.br/Projetos/Residencial-Ibiza-Cascavel

EMPREGOS E RENDA – A construção do novo empreendimento habitacional deve gerar cerca de 850 novos postos de trabalho diretos na indústria da construção civil. Além das famílias diretamente beneficiadas e dos trabalhadores, os recursos também movimentarão a economia regional a partir da compra dos materiais que serão utilizados na obra. “A construção civil é um setor muito importante neste momento de retomada da economia porque gera uma quantidade grande de empregos de maneira rápida”, destacou o governador.

PRESENÇAS – Participaram do evento o vice-governador Darci Piana; o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Pública, João Carlos Ortega; o superintendente de Inovação da Casa Civil, Henrique Domakoski; os deputados estaduais Alexandre Curi e Gugu Bueno; o prefeito de Goioerê, Betinho Lima; o gestor de projetos da construtora PRM, Pedro Muggiati.

Fonte: AEN