Grave acidente entre carreta e caminhonete deixa três feridos na PR 158

Três pessoas ficaram feridas em um grave acidente no fim da tarde de quinta-feira (14), na rodovia PR 158, entre Campo Mourão e Peabiru. A colisão envolveu uma carreta, com placas do Rio Grande do Sul e uma caminhonete Chevrolet S10, placas de Maringá.

Segundo as informações, o motorista da caminhoneta de 71 anos, trafegava sentido Campo Mourão e Peabiru e, no final da terceira faixa, ao tentar retornar para a pista principal, acabou entrando na frente da carreta.

O motorista da carreta, de 54 anos, ainda tentou desviar, mas ainda assim acabou atingindo a carroceria da S10. Com o impacto, as três pessoas que estavam na caminhoneta ficaram feridas. Além do motorista, viajavam no veículo uma mulher de 69 anos e um adolescente de 13.

Equipes do Siate, Samu e Aeromédico de Maringá prestaram atendimento às vítimas. Todos foram encaminhados ao hospital com ferimentos generalizados. A carroceria da caminhonete ficou destruída. O motorista da carreta disse que saiu de Soledade (RS) para carregar no distrito de Piquirivaí.

Tá Sabendo