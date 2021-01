Morador de Juranda morre em acidente na BR 369 e casal de Mamborê ficam gravemente feridos

Na noite da última sexta-feira (15), por volta das 22h30min, foi registrado um grave acidente de trânsito resultando em óbito, na rodovia BR-369 próximo a Comunidade Pensamento, mais precisamente em frente à entrada de acesso à Comunidade Placa América em Mamborê.

Segundo informações o morador da cidade de Juranda, identificado como Marcos Carvalho, seguia conduzindo um veículo gol de cor vermelha, sentido Mamborê a Juranda, momento em que houve a colisão frontal com veículo Logan de cor preto, ocupado por um casal moradores da cidade de Mamborê.

Com a força do impacto o morador de Juranda entrou em óbito no local, ficando seu corpo preso entre as ferragens. O casal de Mamborê ficaram gravemente feridos e foram socorrido por equipes da Viapar, Corpo de Bombeiros e Samu, sendo encaminhados para atendimento médico em um Hospital de Campo Mourão, onde permanecem internados.

A equipe do IML de Campo Mourão, foi solicitada para recolher o corpo do jovem Marcos Carvalho, Equipes da Polícia Rodoviária Federal realizaram os procedimentos cabíveis no local do acidente.

Segundo informações Marcos Carvalho, era muito querido e conhecido de todos na cidade de Juranda, sendo funcionário do Posto Grande Parada, o casal de Mamborê havia se deslocado para abastecer seu veículo no Posto GP e retornava para a cidade de Mamborê no momento da colisão.

Fonte: Cidade Destaque