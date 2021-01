Adolescente de 16 anos é estuprada durante festa clandestina em Corbélia

Uma jovem de 16 anos foi vítima de estupro em uma festa clandestina em Corbélia na noite de domingo (17). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi à festa, ingeriu bebida alcóolica e perdeu a consciência.

Mais tarde teria acordado no banheiro com um suspeito do sexo masculino ao lado. A jovem saiu do local e deixou a festa com uma amiga que a levou para Cascavel. A PM foi acionada no entanto a vítima não quis representar, pois alegou não conhecer ninguém da festa.

A jovem foi orientada a comparecer no IML (Instituto Médico Legal) para realizar os exames científicos e coleta de provas que auxiliem na investigação da Polícia Civil.

Fonte: Catve