Ratinho Junior declara aberta campanha de vacinação contra COVID no Paraná

O Governador do Paraná Ratinho Junior, declarou aberta a campanha de vacinação contra o coronavírus no Estado.

Informação foi publicada no twitter do Governador. Ratinho ainda afirmou que a pandemia ainda não acabou e que as medidas preventivas precisam continuar a ser seguidas.

O Governador ainda parabenizou todos os envolvidos do Ministério da Saúde, do Instituto Butantã, da Fundação Osvaldo Cruz, e os profissionais da saúde do estado do Paraná e suas famílias.

Na manhã desta segunda-feira, Ratinho Junior buscou em São Paulo as primeiras doses da vacina que foram destinadas ao Estado.

Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação deve começar às 17h no país.