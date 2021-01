Batida entre três veículos deixa dois mortos e um gravemente ferido na PR-323

Batida violenta deixou dois mortos na PR 323 entre Umuarama a Perobal no fim da tarde de segunda-feira (19). Segundo informações o Polo com placas de Altônia, um Celta com placas de Umuarama e uma carreta placas de Mercosul se envolveram no acidente.

Veículos de passeio seguiam sentido a Perobal quando, em determinado momento o Celta fez uma ultrapassagem e bateu contra a carreta que vinha em sentido contrário e acabou tombando e atingiu o Polo.

Condutora do Celta identificada como Luana da Silva Salicano, de 27 anos, foi ejetada do carro. Equipes do Samu tentaram reanimar a jovem por aproximadamente 30 min, mas devido a gravidade dos ferimentos entrou em óbito ainda no local.

A outra vítima fatal, um rapaz, segundo populares era ajudante do motorista do caminhão, mas ainda sem confirmação pois, não se sabe ao certo em qual dos veículos ele estava.

Motorista do caminhão foi socorrido e encaminhado ao Hospital Uopecam de Umuarama em estado grave. E a condutora do Polo foi encaminhada sem ferimentos.

Perícia criminalística de Umuarama realizou o levantamento técnico e os corpos foram recolhidos e encaminhados ao IML (Instituto Médico legal) de Umuarama.

Caminhão de grande porte transportava uma peça de um veículo cegonha que ficou atravessada na rodovia e, por isso levou horas para desobstruir o trecho. Uma fila de seis km se formou e alguns carros acabaram desviando por rotas alternativas.

Fonte: Umuarama News