Governo começa a distribuir vacinas no Interior do Paraná

Três aeronaves da frota do Governo do Estado saíram na manhã desta terça-feira (19) com aproximadamente 80 mil doses para distribuição das vacinas no Interior do Paraná. Serão em torno de 15 viagens entre Curitiba e os municípios-sede de algumas regionais de Saúde. As vacinas Coronavac, produzidas pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, serão retiradas nos aeroportos pelas Regionais de Saúde e encaminhadas, logo em seguida, para as prefeituras.

O avião PP-MMS Gran Caravan vai para Londrina, Pato Branco e Cascavel. O PR-PRX King Air 350 para Maringá e Apucarana. O PP-EUS Seneca III vai para Telêmaco Borba, Manoel Ribas, Umuarama e Guarapuava. Os dois primeiros tiveram os bancos retirados para viabilizar a inclusão de mais caixas.

Também seriam utilizados dois helicópteros do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) para entregas em Adrianópolis, Doutor Ulysses, Cerro Azul e Tunas do Paraná, no Vale da Ribeira, e São Mateus do Sul e União da Vitória, mas as condições atmosféricas impediram o transporte, que será terrestre.

O secretário de Saúde, Beto Preto, destacou que a previsão é de chegada das vacinas em todas as regionais nesta terça, com início da vacinação na quarta-feira. Alguns municípios farão imunizações simbólicas ainda hoje. “A ideia é vacinar os grupos focais nesse primeiro momento. O ministro da Saúde optou por antecipar a vacinação”, disse. “Continuaremos com todos os esforços para trazer mais imunizantes ao Paraná para alcançar até 4 milhões de pessoas até maio”.

O Paraná recebeu do Ministério da Saúde 265.600 doses nessa primeira etapa, 22.720 reservadas para a população indígena e 242.880 para profissionais de saúde que atuam diretamente na pandemia, idosos que vivem em asilos e seus cuidadores e pessoas com deficiência severa.

Elas foram divididas em dois lotes de 132.540: um será encaminhado imediatamente e outro apenas após três semanas (intervalo de aplicação entre as doses). O armazenamento está sendo feito no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), que conta com ampla estrutura de freezers e câmaras frias.

A primeira aplicação alcançará 126 mil pessoas, sendo a maior parte profissionais da saúde: 102.959. A aplicação respeitará o Programa Estadual de Imunização (PEI). Nos primeiros grupos prioritários também estão idosos que vivem em asilos e seus cuidadores, indígenas e pessoas com deficiência severa.

As vacinas chegaram em três aviões comerciais nesta segunda-feira (18) no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, vindos de Guarulhos (SP). O primeiro pouso aconteceu no Estado às 18h53.

EXPECTATIVA – Mateus Júlio Sensolo, piloto de aeronaves há 10 anos, levará as primeiras doses a Maringá. “Estamos felizes em poder colaborar nesse momento. É uma missão nobre. Queremos que a distribuição aconteça o mais rápido possível, com apoio das aeronaves da Casa Militar”, disse. “Desenvolvemos um trabalho de longa data em apoio à saúde, nos transplantes e distribuição de insumos. Estamos ansiosos com esse novo momento”.

Segundo Luís Augusto Scavazza, piloto há 18 anos, responsável pelas primeiras doses de Londrina, esse é o momento de levar esperança para a população. “É hora de começar a retomar, a vida voltar ao normal. Esse é um começo, o primeiro passo. Essa logística vai se prolongar para as próximas semanas. Mas esse primeiro passo é fundamental”, afirmou.

Para o tenente-coronel Welby Pereira Sales, chefe da Casa Militar do Governo do Estado, o Paraná tem muita expertise em atendimento aéreo na saúde, com o sistema estadual de transplante de órgãos e distribuição de insumos no Interior. “Para gente é uma alegria imensa contribuir nessa fase tão difícil. Já fizemos 500 horas de voo em 2020 com testes para Covid, lideramos os índices de transplante. Por via terrestre demoraríamos 10 horas para chegar. Com as aeronaves encurtamos o tempo para uma hora”, disse. “Será o primeiro de muitos esforços de distribuição nessa campanha de vacinação”.

PLANO – Segundo o Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19, na primeira etapa da vacinação a população alvo é composta por profissionais que aplicarão as vacinas, pessoas com mais de 60 anos que residem em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e os profissionais que atuam nos locais, opulação indígena e todos os trabalhadores que atuam em unidades de saúde que atendem pacientes com suspeita ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus.

Na sequência o Estado planeja vacinar pessoas com 80 anos ou acima desta idade, pessoas entre 75 e 79 anos e assim sucessivamente até aqueles que tem idade variando entre 60 e 64 anos.

Com a quantidade de doses disponibilizadas até o momento e as que chegarão nos próximos meses, seguindo a ordenação por grupos prioritários, a previsão é vacinar o total de 4.019.115 pessoas até maio de 2021. A vacinação ocorrerá de acordo com o recebimento dos imunizantes, de forma gradual e escalonada. A expectativa é vacinar todos os paranaenses acima de 18 anos ainda em 2021.

O Paraná tem 1.850 salas de vacinação nos 399 municípios. A quantidade de locais varia em cada cidade de acordo com o tamanho da população. Os municípios são responsáveis pela gestão dos profissionais para aplicação das doses da vacina, assim como pelas estratégias de vacinação chamada extramuros, ou seja, fora das salas de vacinação. Um exemplo de desse formato é a vacinação em terminais de ônibus ou drive-thru.

Confira a previsão de distribuição nesta terça-feira para as regionais

1ª Regional – Será entregue por caminhão na sede da Regional. Horário previsto de chegada na Regional 14:00 horas.

2ª Regional – Foi entregue o quantitativo para o município de Curitiba às 8 horas no Cemepar pelo Secretário Beto Preto. Para os municípios de Doutor Ulisses, Adrianópolis, Cerro Azul e Tunas a vacina será transportada por veículos. Para os demais municípios será entregue por caminhão no espaço de Piraquara. Horário previsto de chegada na Regional 14:00 horas.

3ª Regional – Será entregue por caminhão na sede da Regional. Horário previsto de chegada na Regional 10:30 horas.

4ª Regional – Retira no aeroporto de Guarapuava às 15:30 horas.

5ª Regional – Retira no aeroporto de Guarapuava às 15:30 horas.

6ª Regional – Retira no aeroporto de São Mateus do Sul às 09:00 horas

7ª Regional – Retira no aeroporto de Pato Branco às 14:50 horas.

8ª Regional – Retira no aeroporto de Pato Branco às 14:50 horas.

9ª Regional – Retira no aeroporto de Cascavel às 15:55 horas.

10ª Regional – Retira no aeroporto de Cascavel às 15:55 horas.

11ª Regional – Retira no aeroporto de Maringá às 12:00 horas.

12ª Regional – Retira no aeroporto de Umuarama às 11:00 horas.

13ª Regional – Retira no aeroporto de Maringá às 12:00 horas.

14ª Regional – Retira no aeroporto de Maringá às 12:00 horas.

15ª Regional – Retira no aeroporto de Maringá às 12:00 horas.

16ª Regional – Retira no aeroporto de Apucarana às 14:00 horas.

17ª Regional – Retira no aeroporto de Londrina às 10:30 horas.

18ª Regional – Retira no aeroporto de Londrina às 10:30 horas.

19ª Regional – Retira no aeroporto de Londrina às 10:30 horas.

20ª Regional – Retira no aeroporto de Cascavel às 15:55 horas.

21ª Regional – Retira no aeroporto de Telêmaco Borba às 9:25 horas.

22ª Regional – Retira no aeroporto de Manoel Ribas às 10:00 horas.

Confira a previsão das doses que serão entregues para as regionais de Saúde:

1ª – Paranaguá – 2.240

2ª – Metropolitana – 39.240

3ª – Ponta Grossa – 6.000

4ª – Irati – 1.520

5ª – Guarapuava – 5.920

6ª – União Da Vitória – 1.540

7ª – Pato Branco – 4.840

8ª – Francisco Beltrão – 2.680

9ª – Foz do Iguaçu – 5.160

10ª – Cascavel – 8.240

11ª – Campo Mourão – 3.440

12ª – Umuarama – 3.120

13ª – Cianorte – 1.240

14ª – Paranavaí – 3.040

15ª – Maringá – 9.360

16ª – Apucarana – 4.000

17ª – Londrina – 13.960

18ª – Cornélio Procópio – 3.600

19ª – Jacarezinho – 3.400

20ª – Toledo – 5.360

21ª – Telêmaco Borba – 1.880

22ª – Ivaiporã – 2.760

PARANÁ – 132.540.

AEN-PR