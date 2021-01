Homem mata ex esposa a facadas e se entrega a Polícia

Um mulher foi morta a facadas pelo ex-marido durante a noite de segunda-feira (18), no Bairro Jardim Ouro Verde em Sarandi.

Segundo o Delegado Luiz Alves, o suspeito relatou que havia após uma discussão teria matado a ex esposa na casa onde morava na Avenida Atlântica.

Ao chegarem no endereço as equipes encontraram o corpo de Elizabeth Garcia Faria de 46 anos caído ao lado da cama.

Segundo o delegado, o homem contou que a ex esposa foi até a casa onde ele estava morando para tratar de assuntos relacionados a separação e a venda da casa, mas durante a conversa se desentenderam.

Elizabeth foi morta com sete facadas, sendo quatro nas costas, uma no peito e duas no braço. De acordo com a perícia, as facadas nos braços indicam que a vítima tentou se defender.

Ainda segundo a polícia, o homem contou ainda que após o crime tomou um banho antes de se apresentar.

O suspeito foi autuado em flagrante e o corpo de Elizabeth foi encaminhado ao IML de Maringá.

Fonte: Catve.com/ Plantão Maringá