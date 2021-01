Ubigesso – Muitos anos no mercado, atendendo toda região

A Ubigesso tem como objetivo a total satisfação do cliente, atendendo toda região. São muitos anos no mercado que nos dá credibilidade, confiança e referência.

Entre em contato JOÃO FERNANDES (44) 9 9981 8702 / (44) 9 8402 2838

Avenida: João Pipino, 980 B – Ubiratã – Pr

A empresa está no mercado com o compromisso de atender residências, comércios, indústrias, prédios, condomínios, construtoras, decoradores, arquitetos e engenheiros.

Ainda no intuito de assegurarmos sua eficiência, dispomos de profissionais qualificados para ir até você e lhe atender de acordo com sua necessidade, utilizando todas as vantagens que o gesso oferece.

Gesso



A leveza, a facilidade de uso, a rapidez de execução e a qualidade do acabamento final, são entre outros fatores, que tornam o forro de gesso acartonado especialmente indicados para uso em residências, escritórios, hospitais, clínicas, restaurantes, casas de espetáculos, centro de exposição, escolas, aeroportos, shopping center e onde mais desejar a criatividade de arquitetos, engenheiros e construtores.

Paredes de Gesso



As divisórias em gesso acartonado são muito comuns na Europa e nos Estados Unidos, e vem ganhando o mercado brasileiro. As divisórias em gesso acartonado substituem alvenarias e argamassas de revestimento em uma única operação, permitindo a fácil instalação dos dutos de água, energia e dados. As divisórias de Gesso Acartonado possuem uma estrutura interna que suporta o painel de gesso, formando paredes mais ou menos espessas que podem, inclusive ser curvas. As divisórias de gesso acartonado é muito utilizada em grandes áreas comerciais com o objetivo de delimitar o espaço, é ideal para quem tem a necessidade de alto grau de isolamento mas não pretende fazer muitas mudanças. É muito usado por exemplo em cinemas, hospitais, hotéis e banheiros, escritórios…