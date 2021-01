Ubiratã recebe nova viatura para a Polícia Militar

Na manhã desta segunda-feira (18), a 2ª Cia da Polícia Militar de Ubiratã recebeu uma viatura Renault/Duster que será empregada no patrulhamento ostensivo e preventivo no município. Na ocasião o Major Cleverson Vidal Veiga, que responde pelo Comando do 11º Batalhão, esteve à frente da solenidade de entrega da viatura.

A viatura destinada a Ubiratã faz parte de um lote de três veículos recebidos pelo 11º BPM. Duas delas foram entregues na última quinta-feira e estão a serviço da radiopatrulha (RPA) em Campo Mourão. Para quem não sabe, a radiopatrulha é a modalidade de policiamento que está mais próxima da comunidade, é aquela que presta o primeiro atendimento e que tem como objetivo prevenir a ocorrência de crimes.