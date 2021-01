Apreensões na fronteira ultrapassaram 90 milhões de dólares no ano de 2020

As apreensões de mercadorias e veículos realizadas no ano de 2020 pela Receita Federal do Brasil e outros órgãos de segurança em Foz do Iguaçu, Guaíra e região somaram cerca de US$ 98 milhões (aproximadamente R$ 539 milhões).

Guaíra foi responsável por 66% desse quantitativo, local onde as apreensões de cigarro são praticamente a totalidade das ações. Operações de longa duração, como a Fronteira Integrada, Escudo e Hórus, têm papel importante nesse resultado.

O valor acima compreende as apreensões realizadas no âmbito de toda a jurisdição desta Alfândega, que se estende desde Foz do Iguaçu/PR até Guaíra/PR, abrangendo toda a região lindeira ao lago de Itaipu (fronteira do Estado do Paraná com o Paraguai).

Com relação à composição das apreensões, os cigarros representam 60% do total das apreensões registradas no ano de 2020, as apreensões desse produto aumentaram 13%. Outro produto que merece destaque são os medicamentos que também aumentaram em 7% com relação ao ano anterior.

O cigarro sempre aparece em evidência, porém, em 2020, teve um resultado ainda mais expressivo, o que se deve à participação das apreensões de Guaíra, que superou o recorde batido em 2019.

Apesar das paralisações provocadas pelo Coronavírus, durante o ano de 2020 foram realizadas aproximadamente 840 operações de repressão aos ilícitos aduaneiros no âmbito da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu, em praticamente todos os municípios situados na área de sua atuação. Grande parte desses trabalhos foi realizado de forma conjunta com órgãos parceiros que atuam no combate aos crimes de contratando e descaminho e tráfico de drogas e armas.

Vale destacar que esses números englobam também as mercadorias recebidas de outras instituições parceiras que atuam no combate ao contrabando e descaminho nesta região fronteiriça, tais como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, BPFron, Polícia Militar e Forças Armadas.

Foram, ainda, realizadas, no ano de 2020, pelas equipes operacionais da Receita Federal que atuam na região de Foz do Iguaçu, 22 prisões em flagrante por contrabando, descaminho, tráfico de drogas, medicamentos, armas e munições.

Em 2020, 1922 veículos foram apreendidos por apresentarem algum tipo de irregularidade no transporte de produtos, 43% desse total (823 veículos) são de automóveis de passeio, e 24% (464 veículos) são caminhões, cavalos-mecânico e carretas semirreboque.

Guaíra se destaca no cenário nacional no combate ao contrabando.

No ano de 2020 novamente a cidade de Guaíra se destacou pelo combate ao contrabando e descaminho. Em 2020, a Inspetoria da Receita Federal do Brasil contabilizou cerca de US$ 65 milhões (ou R$ 357 milhões) em apreensões de mercadorias e veículos, representando um aumento de mais de 35% quando comparado ao ano anterior. O resultado de apreensões está entre os maiores do Brasil em cidades de fronteira.

O item mais apreendido é o cigarro produzido no Paraguai, produto que tem importação comercial proibida por não ser certificado pelos órgãos anuentes de produtos para consumo. Foram cerca de US$ 50 milhões em cigarros apreendidos no ano, esse valor representa 77 % de todas as apreensões em Guaíra.

Os resultados expressivos podem ser atribuídos ao trabalho conjunto de diversas instituições que atuam no combate aos crimes transfronteriços, com destaque às operações Muralha e Hórus. A integração promove sinergia, coordenação, orientação e aprimoramento dos agentes, além de troca de informações.