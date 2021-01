BR 369: Honda Civic sai da pista após condutor perder o controle

Um veículo Honda Civic com placas de Limeira-Sp saiu da pista após perder controle no km 510 da BR 369 por volta das 18h30 desta terça feira (19), no trevo de acesso ao reassentamento São Francisco.

Equipes da Viapar estiveram no local prestando atendimento, fazendo a sinalização no local e posteriormente a retirada do veículo que caiu na valeta às margens da pista.

Ninguém ficou ferido.

Fonte: Portal Corbélia