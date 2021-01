Fifa altera cronograma do Mundial de Clubes de 2020

O cronograma do Mundial de Clubes de 2020 sofreu alterações. A principal delas foi limitar o torneio a apenas dois estádios: Education City (Doha) e Ahmad Bin Ali (Al Rayyan). Em nota, a Fifa anunciou que o hhalifa International Stadium (Doha), onde ocorreriam inicialmente dois jogos, não será mais usado.

Segundo a entidade, as mudanças foram necessárias após a desistência do Auckland City – na semana passada o clube neozelandês abdicou de participar da competição em respeito às medidas sanitárias do país para controlar a pandemia de covid-19. No mais, a Fifa confirmou que o formato do Mundial permanece o mesmo.

Com o cancelamento da partida de abertura em 1° de fevereiro – Auckland City e Al Duhail, do Catar – o primeiro jogo do Mundial será no dia 4 de fevereiro. Palmeiras ou Santos (o campeão da Copa Libertadores) estreia no dia 7 de fevereiro no Education City, onde também será a final, em 11 de fevereiro.

Após a desistência do Auckland City, o Al-Duhail avançou direto para a segunda fase do torneio.

Confira abaixo os clubes confirmados no Mundial 2020:

Bayern de Munique – campeão da Europa

Ulsan – campeão da Ásia

Al Ahly – campeão da África

Tigres – campeão das Américas Central e do Norte

Al Duhail – campeão nacional do Catar

Santos ou Palmeiras – campeão da Libertadores

Agência Brasil