Homem é preso por tentativa de furto de veículo em estacionamento de Hospital em Ubiratã

Um homem foi preso pela Policia Militar de Ubiratã na manhã desta quinta-feira (21), após tentativa de furto de um veiculo Jeep Renegade no inicio da noite de ontem no estacionamento do Hospital Santa Casa de Ubiratã.

Segundo informações o individuo só não levou o veículo pois não conseguiu desativar o freio de mão.

As imagens das câmeras de segurança do hospital, mostram o elemento andando pelo corredor do hospital e logo após se dirige para a parte dos fundos, onde se localiza o estacionamento.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Policia Civil e fica a disposição da justiça.