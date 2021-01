Covid19: Cascavel recebe hoje lote de vacina da Astrazeneca/Oxford

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) receberá, neste domingo (24), um lote de 4.710 doses da vacina Astrazeneca/Oxford. O imunizante estará disponível para a retirada da 10ª Regional de Saúde a partir das 11h.

De acordo com o secretário de Saúde Thiago Stefanello, as doses serão aplicadas em profissionais de saúde, que fazem parte do grupo prioritário no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19.

No fim da tarde desta segunda-feira (25) será divulgado o plano de aplicação das vacinas, seguindo a ordem de priorização.

Fonte: CGN