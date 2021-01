Goioerê prepara retorno das aulas remotas e presenciais a partir do dia 8

A secretária de Educação de Goioerê, Aline Suellen Batista, anunciou que o início do ano letivo na rede municipal de ensino está agendado para o dia 8 de fevereiro.

O retorno será marcado por dois momentos. Inicialmente as aulas serão remotas até o dia 28 de fevereiro. Já as aulas presenciais têm expectativa de iniciar no dia 1º de março.

O prefeito Betinho Lima recebeu a notícia com satisfação, porém pediu todo cuidado com os protocolos de segurança em relação a prevenção do covid-19. “Eu sei que nossos alunos e pais estão ansiosos por voltarem a normalidade, mas não podemos esquecer que as medidas preventivas precisam estar alinhadas a esta nova realidade” – comenta o prefeito.



Segundo Aline, os professores retornarão ao trabalho no dia 3 de fevereiro e até o dia 5 participarão da formação pedagógica, explica a secretária Aline.

No decorrer do mês de fevereiro as escolas vão se preparar para receber professores, funcionários e alunos, adotando todas as medidas preventivas, para a volta às aulas presenciais. Aline explica que o retorno acontece também para os alunos dos CMEIs.

A secretária alerta os pais que a lista de material escolar será disponibilizada, de forma reduzida, já que o prefeito Betinho Lima realizará a entrega dos uniformes, material escolar, mochila e garrafa de água para todos os alunos da rede municipal.



Aline ressalta que todas as informações em relação a volta às aulas presenciais podem ser alteradas, dependendo da resolução orientando sobre este retorno ou o Decreto que monitora os números do covid-19.

Goionews