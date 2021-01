Criança de cinco anos morre em grave acidente na BR 369

Uma criança de cinco anos morreu em grave acidente no quilômetro 73 da BR 369 em Santa Mariana, na tarde de domingo (24).

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu um acidente que envolveu um veículo com placas de Bandeirantes (PR), com três ocupantes, sendo dois destes, o pai e o filho, que fazia uma manobra para cruzar a rodovia, de modo a acessar o perímetro urbano de Santa Mariana, que se envolveu em batida com um caminhão com placas de Ibiporã (PR) que deslocava sentido Bandeirantes.

Devido ao impacto, o automóvel foi jogado para o acostamento e a criança de cinco anos que era passageira do veículo foi projetada para fora do veículo, falecendo no local.

Após o acidente, os condutores do veículo e do caminhão se evadiram do local, o pai da criança foi encaminhado ao serviço médico de urgência de Bandeirantes.

Em buscas os condutores não foram encontrados até o momento.

Compareceram no local o socorro médico da concessionária da via, Polícia Civil, Polícia Cientifica, IML e a PRF, ficando a cargo desta a elaboração do Boletim de Acidente de Trânsito.

TN Online