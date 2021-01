Guaratuba: Pelo menos 12 pessoas morreram em tombamento de ônibus na BR 376

A tragédia registrada na BR 376 em Guaratuba deixou, até o momento, 12 vítimas mortas.

O acidente aconteceu na manhã de segunda-feira (25) no quilômetro 668 da rodovia, próximo à Curva da Santa.

Conforme nota à imprensa, o ônibus de turismo com placas do Pará saiu da pista e tombou na lateral da via. Pelo repassado, havia 57 passageiros mais 2 motoristas.

A principio 12 vítimas morreram no local do acidente. Cinco pessoas ficaram em estado grave e quatro sofreram ferimentos moderados.

Os feridos são encaminhados a hospitais de Curitiba e Joinville.

Trabalham no atendimento da ocorrência Caminhões de Combate a Incêndio e Resgate do Corpo de Bombeiros do Paraná, ambulâncias do Corpo de Bombeiros do Paraná, viaturas de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros do Paraná, duas aeronaves do BPMOA, viaturas da concessionária, PRF (Polícia Rodoviária Federal),

Aeronaves Águia de Santa Catarina e viaturas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

com informações Corpo de Bombeiros