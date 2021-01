A implantação de 15 novas praças de pedágio em todo o Paraná tem gerado polêmica

O documento encaminhado ao Ministério da Infraestrutura foi elaborado pelo Vereador Gabriel Baierle e assinado por todos os 19 legisladores de Toledo.

O estudo foi elaborado por uma empresa privada em parceira com o Ministério da Infraestrutura e totaliza o pedagiamento de mais de 3.300 km de rodovias em todo estado. Com isso, o Paraná que possui hoje 27 praças de pedágio, passará a ter, em breve, 42.

O leilão das concessões pode acontecer ainda em 2021 e a previsão é de que as novas praças estejam em operação no ano dois do novo contrato.

Além de Toledo o estudo também prevê novas concessões em Sengés, Jacarezinho, Califórnia, Norte de Tamarana, Jussara, Tapejara, Perobal, Guaíra, Capitão Leônidas Marques, Ampére, Renascença e Guairaçá.

Novidade que não agradou em nada os motoristas. Principalmente aqueles usam as rodovias com frequência por motivo de trabalho.

O modelo apresentado pelo Governo Federal é hibrido. Na Assembleia Legislativa do Paraná, a Frente Parlamentar sobre os Pedágios realizará audiências públicas com a sociedade civil.

A primeira delas deve ocorrer ainda no início de fevereiro, em Londrina. A intenção é que seja adotada uma modelagem de licitação que preveja as menores tarifas com o maior número de obras.



JC1