Adolescente de 16 anos é detido após tentar matar pai a facadas em Maringá

A vítima de 45 anos, ficou gravemente ferido, após ter sido esfaqueado no tórax. O autor da facada, tem 16 anos, e é filho da vítima. O adolescente foi apreendido por uma equipe da PM, e conduzido até a delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as providências cabíveis.

A tentativa de homicídio, ocorreu no início da tarde desta segunda-feira, 25, em uma residência situada no Bairro Conjunto Habitacional Requião II, na cidade de Nova Esperança.

Pai e filho tiveram uma discussão, e durante a briga o menor se armou com uma faca de cozinha e golpeou o pai.

O homem foi socorrido por uma equipe da Defesa Civil, porém por conta da gravidade do ferimento, os agentes acionaram o aeromédico do SAMU para auxiliar no atendimento e posteriormente encaminhar a vítima, até uma Unidade Hospitalar.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a faca penetrou o tórax da vítima que apresentava uma intensa hemorragia. Silva deu entrada no HU de Maringá, com risco iminente de morrer, segundo o médico intervencionista Maurício Lemos.

O caso já é investigado pela Polícia Civil.

Plantão Maringá