Emissora surpreende e compra pacote exclusivo para transmitir Eliminatórias

A TV Walter Abrahão (TVWA) fechou a compra dos direitos de transmissão com exclusividade 56 jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Catar. Entre as partidas, estão todos os confrontos da seleção brasileira fora de casa, exceto o duelo contra a Argentina, que pertence à Rede Globo. A informação foi divulgada pelo Blog do Milton Neves, no Uol.

A TVWA pagou 11 milhões de dólares (R$60 milhões) à Mediapro, empresa que detém os direitos de comercialização do torneio da Conmebol. O canal está disponível na tevê fechada, em pacotes básicos da Net/Claro, Sky, Oi e Gigabyte.

Já as partidas da seleção brasileira disputadas em território nacional seguem com exclusividade da Globo.