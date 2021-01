Morte de adolescente em motel de Pinhais teria sido causada por edema pulmonar

A adolescente de 16 anos, que morreu após hemorragia em um motel em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, teria sofrido um edema pulmonar. A informação é do advogado Igor Ogar, que defende o jovem de 29 anos, suspeito pela morte da menina.

“Tivemos informações de que a causa da morte foi relacionada a um edema pulmonar e aguardamos novos laudos periciais para obter mais informações”, disse o advogado em entrevista à Banda B.

Os resultados dos exames do IML (Instituto Médico Legal) podem demorar até 60 dias para serem concluídos e o que de fato provocou a morte de Lívia ainda não foi confirmado oficialmente.

Os pais da garota prestaram depoimento sobre o caso à Polícia Civil, nesta segunda-feira (25). O inquérito que investiga a morte segue em andamento.

EDEMA PULMONAR

O edema pulmonar é uma condição caracterizada pelo acúmulo de líquido no interior dos pulmões. Ele ocorre com mais frequência quando o coração encontra dificuldade para bombear o sangue, aumentando a pressão do sangue no interior dos pequenos vasos sanguíneos dos pulmões. Para aliviar essa pressão crescente, os vasos liberam líquido para dentro dos pulmões. Esse líquido interrompe o fluxo normal de oxigênio, resultando em falta de ar. As informações são do Hospital Sírio-Libanês.

Na maioria dos casos, o edema é causado pela insuficiência cardíaca, que ocorre quando o coração não é capaz de bombear o sangue adequadamente. Mas o edema pulmonar pode ocorrer por outros motivos, incluindo pneumonia, exposição a certas toxinas e medicamentos e até por traumas torácicos.

O CASO

A morte da adolescente, aconteceu na última quarta-feira, dia 20 de janeiro, em um motel em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. Ela estava no local com o jovem de 29 anos, quando teve uma hemorragia. A garota foi levada por ele até a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) de Pinhais e morreu pouco tempo depois.

Segundo a defesa do rapaz, há informações preliminares e não-oficiais de que o corpo da adolescente não possui marcas de violência. O envolvido nega as acusações de que teria sido responsável pela morte da garota e afirma, no Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, que a hemorragia começou logo após a relação sexual.

A família da menina diz que ela era saudável, não aprovava o relacionamento entre os dois e acredita na culpa do rapaz. Ele chegou a ser detido na Delegacia de Pinhais, mas foi liberado após depoimento.

Banda B