Corpos das vítimas do acidente em Guaratuba serão levados para Belém do Pará

As câmeras de segurança instaladas na BR-376, próximo a Curva da Santa, em Guaratuba, mostram os instantes que antecederam o tombamento do ônibus de turismo que vinha do Pará e levava 53 passageiros. O acidente foi segunda-feira (25) de manhã e 19 pessoas morreram.

Pelas imagens, é possível ver que o veículo transitava normalmente na pista do meio. O ônibus passa pelo radar e logo depois é possível perceber que o motorista não consegue fazer a próxima curva. O veículo tomba sobre a mureta e cai na ribanceira. A principal suspeita da causa do acidente é de falha nos freios.

Três dias após o grave acidente estão definidos os procedimentos para o translado dos 20 sobreviventes que tiveram ferimentos leves e também dos corpos das 19 vítimas que morreram.

Em reunião, ficou definido que o transporte será feito em um avião fretado pelo governo paraense. A aeronave já está no Paraná e sairá do Aeroporto Internacional Afonso Pena para Belém do Pará, em voo que está previsto para ocorrer ainda nesta quarta-feira (27).

O ônibus saiu de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, sexta-feira (22), por volta das 7 da noite, com destino a Balneário Camboriú.

A Polícia Científica e a Polícia Civil do Paraná já identificaram 17 corpos, dos 19 que estão no Instituto Médico Legal.

Dos sobreviventes que estão no estado de Santa Catarina, apenas uma mulher, de 35 anos, será trazida para Curitiba, pelo Corpo de Bombeiros do Paraná, e seguirá viagem ao Pará, por meio do voo fretado.

Junto com ela, em Garuva, em um abrigo, estavam outras quatro pessoas que decidiram não voltar ao Estado do Pará e ficarão em Santa Catarina. Em Joinville, dos oito que estavam hospitalizados, apenas dois continuam internados, os outros seis já foram liberados e também optaram por ficar na cidade.



JC1