Goioerê: Ciganas são detidas pela PM após furto em loja

Quatro ciganas foram detidas nesta terça-feira (26), após furtarem uma loja localizada na avenida Daniel Portela, em Goioerê.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), após buscas pela região localizaram as suspeitas que furtaram de um estabelecimento cinco calças. As mulheres com idades entre 63 e 23 anos e uma menor de idade de 11, se identificaram e afirmaram serem ciganas, sem endereço fixo.

A vítima do furto disse que enquanto duas distraíam a funcionária da loja, as outras cometiam o crime. As três maiores de idade receberam voz de prisão e foram encaminhadas a 2° Cia/7° BPM com os objetos do furto para elaboração do boletim de ocorrência e em seguida para a sede do 14ᵃ DRP.

A menor ficou sob responsabilidade do Conselho Tutelar.

Umuarama News