Homem morre ao cair de árvore e quebrar pescoço, em Maringá

Um homem morreu ao cair de árvore na Avenida Arlindo Planas durante a tarde de terça-feira (26), em Maringá.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Alberto Borowski de 47 anos, podava uma árvore quando caiu de uma altura de cerca de cinco metros.

Ainda de acordo com os Bombeiros, na queda Alberto quebrou o pescoço. Equipe médica do SAMU chegou a ser acionada, mas a vítima não resistiu e morreu no local.

O corpo de Alberto foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maringá.

Plantão Maringá