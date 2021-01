PARCERIA MUNICÍPIO/ITAIPU ELABORA ESTRATÉGIAS DE OBRAS PARA ESTRADAS RURAIS EM NOVA AURORA

No encontro da última terça-feira (26), o novo convênio delimitou os trechos que irão receber pavimentação poliédrica e cascalhamento, conferindo um trecho de 3.200 metros de benfeitorias, que em breve estarão sendo executadas.

O convênio atenderá entre outras estradas a estrada “7 mortes”, e a estrada “Roda de carro”, sendo que uma liga a outra. Segundo a equipe de medição, a estrada Roda de Carro até uma altura tem asfalto e outro trecho pedra irregular, e o convênio dará continuidade a pedra em uma extensão de 3.200 metros.

O ponto final onde o município pretende chegar com a colocação das pedras, (próximo a propriedade do Claucir Boaretto), tem a extensão de 4.200 metros, ficando os 3.200 metros realizado pelo convênio com a ITAIPU e 1.000 metros o município irá realizar em parceria com os produtores rurais que residem na localidade e Copacol.

Fonte: O Novo Oeste