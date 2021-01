Estado acumula 539.442 casos confirmados e 9.848 óbitos pela Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta sexta-feira (29) mais 3.091 novos diagnósticos e 45 mortes pela Covid-19 no Paraná. O Estado acumula 539.442 casos confirmados e 9.848 óbitos em decorrência da doença, desde o início da pandemia. Há ajuste ao final do texto.

Os casos divulgados nesta sexta-feira são de janeiro de 2021 (3.037) e dos seguintes meses de 2020: julho (1), agosto (1), setembro (2), outubro (4), novembro (8), dezembro (38).

INTERNADOS – O informe desta sexta-feira relata que há 1.367 pacientes com diagnóstico confirmado internados. São 1.145 pacientes em leitos SUS (586 em UTI e 559 em enfermaria) e 222 em leitos da rede particular (94 em UTI e 128 em enfermaria).

Há outros 1.251 pacientes internados, 508 em leitos UTI e 743 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A secretaria estadual informa a morte de mais 45 pacientes. São 16 mulheres e 29 homens, com idades que variam de 36 a 98 anos. Os óbitos ocorreram em: janeiro de 2021 (41) e nos seguintes meses de 2020: agosto (1), setembro (1), novembro (1) e dezembro (1).

Os pacientes que foram a óbito residiam em Curitiba (8), Ponta Grossa (3), Cambé (2), Carambeí (2) e Guarapuava (2).

A Secretaria da Saúde registra, ainda, a morte de uma pessoa em cada um dos municípios de Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Alvorada do Sul, Assaí, Assis Chateaubriand, Colombo, Conselheiro Mairinck, Foz do Iguaçu, Ibiporã, Jaguariaíva, Kaloré, Mandaguari, Mandirituba, Ouro Verde do Oeste, Palmital, Paranaguá, Pato Branco, Piraí do Sul, Porecatu, Santa Fé, Santo Antonio da Platina, São Pedro do Iguaçu, Telêmaco Borba, Tibagi, Toledo, Ubiratã, União da Vitória e Vitorino.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Saúde registra 4.126 casos de residentes de fora, sendo que 75 pessoas foram a óbito.

AJUSTES

Exclusões:

Um óbito confirmado (F,46) ocorrido no dia 17/09/2020 em Curitiba foi excluído por erro de notificação.

O texto é da AEN (Agência Estadual de Notícias).