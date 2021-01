Mulher cria jaguatirica por sete meses, pensando ser um gato

Uma jaguatirica foi criada por sete meses por uma mulher no município de Baião (PA), que confundiu o animal silvestre com um gato. Policiais do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) resgataram o felino na última quinta-feira (28).

Uma moradora da região acionou policiais para realizarem a busca do popularmente conhecido “gato do mato” no sítio onde ele era criado, segundo a PM.

Ao resgatar a jaguatirica, a Polícia Ambiental afirmou que ela estava em boas condições físicas e não apresentava lesões. O animal foi levado ao BPA, onde irá permanece até ser encaminhado a um órgão gabaritado para recebê-lo.TV Cultura