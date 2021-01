POLÍCIA MILITAR APREENDE ARMA DE FOGO, CARREGADORES E MUNIÇÕES EM UBIRATÃ-PR; UM HOMEM DE 21 ANOS FOI PRESO

Uma pistola Glock 9 mm com seletor de rajada, três carregadores, sendo um deles alongado (capacidade para 30 munições) e dezenas de munições foram apreendidos por policiais militares durante a Operação Pronta Resposta II, na noite dessa sexta-feira, na cidade de Ubiratã.

Um homem de 21 anos foi preso durante a ação policial. No estabelecimento dele, onde a ocorrência teve início, os policiais também apreenderam cigarros de origem estrangeira. Ao ser questionado se havia algo ilícito em sua residência, o homem demonstrou nervosismo, o que aumentou a desconfiança dos policiais.

Após ele autorizar uma busca na casa, que fica ao lado do estabelecimento, os militares estaduais encontraram dentro de uma mochila a arma, os carregadores e munições. Em outra parte da casa foram localizados uma balança e rolos de papel filme e uma quantia em dinheiro.

Diante dos fatos o rapaz foi preso e e encaminhado à delegacia para os procedimentos de praxe.

Resultados : 1 preso 1 pistola Glock 9mm apreendida 3 carregadores apreendidos 38 munições apreendidas 114 maços de cigarro apreendidos R$ 1,5 mil apreendidos 1 balança de precisão apreendida.

A Operação Pronta Resposta II está sendo desencadeada pelo Subcomando Geral da PMPR por equipes táticas para fazer frente ao crime organizado em todo o estado.

Na área do 11° BPM, a aplicação está sendo feita com base no planejamento estratégico da Unidade e com informações obtidas pelo setor de Inteligência local.

Disque denúncia: 181 POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ “Sua Proteção é nosso o compromisso “