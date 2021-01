POLÍCIA MILITAR REALIZA OPERAÇÃO PRONTA RESPOSTA II E APREENDE DROGAS EM UBIRATÃ-PR

Na noite dessa sexta-feira (29), na cidade de Ubiratã, policiais militares durante ações desenvolvidas na Operação Pronta Resposta II, realizaram uma abordagem a um jovem de 17 anos, que resultou na apreensão de 16 porções de cocaína e uma balança de precisão.

Na abordagem os policiais localizaram 10 porções com o rapaz. Na sequência, no bar do pai dele, os militares estaduais localizaram mais seis porções da mesma droga e a balança. Resultados : 1 preso 1 menor apreendido 16 porções de cocaína apreendidas 1 balança de precisão apreendida R$ 217,00 apreendidos.

A Operação Pronta Resposta II está sendo desencadeada pelo Subcomando Geral da PMPR por equipes táticas para fazer frente ao crime organizado em todo o estado.

Na área do 11° BPM, a aplicação está sendo feita com base no planejamento estratégico da Unidade e com informações obtidas pelo setor de Inteligência local. Disque denúncia: 181

PMPR 3°CRPM 11°BPM 2ªCIA