Palmeiras ganha R$ 122 milhões por título, e Galiotte revela pacto com jogadores

Em uma temporada marcada pela pandemia de covid-19, o título da Copa Libertadores, conquistado na noite de sábado, também será importante para o Palmeiras do ponto de vista administrativo. Após o triunfo por 1 a 0 sobre o Santos, o presidente Maurício Galiotte revelou um pacto com elenco, que aceitou ter seu salário reduzido por quatro meses. Pelo título continental, o Palmeiras receberá um prêmio de US$ 15 milhões da Conmebol. Levando em conta os valores recebidos nas fases anteriores do torneio continental, o montante chega a US$ 22,5 milhões, o que perfaz um total de R$ 122,9 milhões.

Com as receitas diminuídas significativamente durante a pandemia, o Palmeiras entrou em acordo para reduzir em 25% os salários registrados em carteira dos jogadores de maio a julho e postergou os pagamentos referentes a direitos de imagem para 2021.

Na ocasião, estabeleceu um acordo com o elenco. “Naquele momento, os jogadores contribuíram com o clube e aceitaram reduzir os salários. E fizemos um pacto: se o Palmeiras chegasse em uma final e uma semifinal de Copa do Brasil e Libertadores, o clube devolveria para eles tudo”, disse o presidente Maurício Galiotte ao Fox Sports. Festa do Palmeiras +25 Com o título da Copa Libertadores, o Palmeiras garante a classificação ao Mundial.