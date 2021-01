Sul-Americana turbina premiação e ganha formato de Libertadores

De olho na valorização da Sul-Americana, a Conmebol aumentou a premiação e mudou formato de disputa do torneio para a temporada 2021. O Brasil tem seis vagas para a competição, todas concedidas pela classificação no Brasileirão (6º ao 12º colocado).

Nesta semana, o Conselho da Conmebol aumentou em US$ 11,8 milhões (R$ 64 milhões) na premiação total. Serão distribuídos, ao todo, US$ 59 milhões (R$ 319 milhões). Agora, o campeão pode receber até US$ 6,8 milhões (R$ 36 milhões) apenas em prêmios.

O valor é significativamente maior que o Athletico recebeu quando foi campeão do torneio, em 2018. Na época, a competição pagou ao Furacão US$ 4,42 milhões (equivalente a R$ 17 milhões na cotação da época e R$ 24 milhões na cotação atual). Veja a premiação completa:

Primeira fase: US$ 225 mil por jogo como mandante



Fase de grupos: US$ 300 mil por jogo como mandante



Eliminados: US$ 120 mil



Oitavas de final: US$ 500 mil



Quartas de final: US$ 600 mil



Semifinal: US$ 800 mil



Vice-Campeão: US$ 2 milhões



Campeão: US$ 4 milhões



Valor total: US$ 6,8 milhões (cerca de R$ 36 milhões)



Sul-Americana terá formato de Libertadores em 2021.

Outra mudança é que a Sula terá novo regulamento. Em vez de ser disputada em mata-mata, o torneio terá fase de grupos, assim como a Libertadores.

Antes da fase de grupo, será feita uma fase preliminar mata-mata com clubes da Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Os times de cada país jogam entre si onde serão definidos 16 classificados.

Formando a fase de grupos, os 16 classificados se juntarão aos seis representantes do Brasil, outros seis clubes da Argentina e mais quatro equipes eliminadas na última fase da pré-Libertadores. Serão oito grupos e só o primeiro colocado avança para as oitavas de final.

Nas oitavas de final, entram direto os oito clubes que ficaram na terceiro colocação da fase de grupos da Libertadores. Eles se juntam aos oito classificados da fase de grupos da Sul-Americana. A partir daí, é mata-mata em dois jogos até a decisão, que terá partida única.